Учебный год в Литве начался у 348 тысяч учащихся – это самый большой показатель за 7 лет

BNS, Игнас Ячаускас ru.DELFI.lt

Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Учебный год начался у более чем 348 тыс. учащихся, что является самым большим числом школьников с сентября 2015 года, говорят представители Министерства образования, науки и спорта.

По словам пресс-атташе министра образования, науки и спорта Дайнораса Лукаса, на увеличение числа школьников также повлияли украинцы, бежавшие от войны и начавшие учиться в Литве. "По данным на 9 сентября, в общеобразовательных школах зарегистрировано 347 927 учащихся. Из них более 8 тыс. украинцев. Школьников больше, чем в 2015-2016 годах, когда обучалось 344 749 учеников", - сказал BNS Лукас. В этом году учебный год начался в 948 общеобразовательных школах - на девять меньше, чем в прошлом году. По данным Департамента статистики, с начала войны России в Украине в Литве обосновалось почти 65 тыс. жителей этой страны, около 18 тыс. из них - школьного возраста. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!