У леса в Вильнюсе собрано рекордное количество мусора

В лесу, за который отвечает Шальчининкское региональное отделение Государственного лесничества, обнаружено огромное количество – 100 ку. м, это четыре полных грузовика. Это рекордное количество мусора, обнаруженное в этом году в пределах Вильнюса.

По данным представителя Государственного лесничества Марюса Иванаускаса, этот мусор могли вывезти из реконструируемого дома, привезли его, вероятно, нелегальные сборщики мусора, которые сообщают, что вывозят мусор и должным образом его утилизируют, однако, взяв с жителей деньги, вывозят мусор в лес.

Среди найденного мусора обнаружены строительный мусор, старые унитазы, оконные рамы, книги, мебель, банки от краски, старая резина, пластиковая тара, чемоданы, провода и даже рождественские украшения. Сейчас егеря с инспекторами по охране природы расследуют это происшествие и пытаются выяснить и идентифицировать нарушителя.

"Мы просвещаем жителей, уже два года лесничество проводит субботники по уборке леса "Уборка леса", но, к сожалению, мусора в лесах меньше не становится. Большой проблемой остаются нелегальные сборщики мусора", - сказал представитель лесничества Марюс Иванаускас.

Ежегодно в лесах собирают 1000 т разных отходов. Головная боль егерей - выбрасываемые в лесах коммунальные отходы и крупногабаритный мусор.

Загрязнение леса - это нарушение, за которое грозит административная ответственность. Если вы заметили в лесу людей, которые выбрасывают мусор, звоните по номеру 112.

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