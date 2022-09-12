В этом году в Литве уволили в два раза больше работников, чем в прошлом: уже есть влияние цен на электричество

В этом году в Литве уволили в два раза больше работников, чем в прошлом, сообщает Служба занятости. В этом году об увольнении уведомили 4400 работников. На этом сказываются даже высокие цены на электричество. Служба занятости и экономисты прогнозируют, что увольнений будет еще больше. По их словам, особенно это коснется небольших компаний.

Служба занятости (СЗ) подсчитала, что до 1 сентября в этом году поступило 51 сообщение об увольнении группы работников. В прошлом году за то же время поступило на 15 уведомлений меньше.

"Больше всего групповых увольнений в сфере обрабатывающей промышленности, транспорта и охраны", – отмечают представители СЗ.

Чаще всего указывают, что причина увольнений - изменения организации труда.

"Нередко указывают снижение числа заказов, сокращение производства", – уточняет СЗ. Другие причины: 9 - банкротства, 5 – ликвидация юридического лица, 6 – реорганизация, 1 – остановка производства из-за непрогнозируемых цен на электричество.

"Если в первой половине года больше случаев было связано с геополитической ситуацией, с санкциями, то сейчас это цены на энергию, а в некоторых компаниях - оба фактора", – отмечают специалисты СЗ.

Больше всего работников в этом году уволят АО LTG Cargo (1207), "Литовская почта" (592), АО LTG INFRA (469), АО Kaišiadorių paukštynas (395), АО "Литовские железные дороги" (274) и ЗАО Birių krovinių terminalаs (136).

По словам экономиста Александра Изгородина, сколько людей уволят в ближайшее время - зависит от того, какой будет помощь в связи с ростом цен на электричество для бизнеса.

"Если у нас антиинфляционные меры будут направлены только на жителей, а цены на энергетику продолжат расти в том же темпе, то это неизбежно приведет к остановке работы производственных предприятий о к росту числа безработных. Тогда мы увидим ухудшение ожиданий жителей. В общественном пространстве будет много новостей о том, что останавливается бизнес, это скажется на жителях не только в плане финансов, но и психологически", – заметил Изгородин.

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что если жители не будут экономить энергию, это придется делать бизнесу, а это означает плохой конец.

"Этот сценарий будет еще хуже, чем лишение работы", – сказал он, заметив, что тогда в помощи будет нуждаться бизнес, а не люди.

"Только это уже будет не компенсация, а механизмы прямой помощи: оплата простоев, обеспечение выживания компании, чтобы она могла работать после завершения скачка цен", – заметил Маурицас.

Специалисты СЗ также отмечают, что если ситуация из-за роста цен на электричество останется сложной, то количество увольняемых работников вырастет и это коснется в основном небольших компаний.

Глава Конфедерации работодателей Литвы Данас Арлаускас считает, что ситуация в основном будет зависеть от общей позиции ЕС и от того, насколько компании готовы устоять в такой ситуации.

По его словам, в разных компаниях расходы на энергетику разные, есть разница в подготовке компаний и в возможностях установки альтернативных источников энергии.

"Есть фермы, построенные в давние времена, например, птичники. Это старые конструкции, шифер, в них ничего не вкладывали, всегда жили хорошо, а сейчас стало плохо. У таких компаний сейчас будут проблемы. Но надо понимать, что субсидии приводят к повышению инфляции. Я не завидую правительству, которое должно сбалансировать механизмы помощи", – заметил Арлаускас.

"Если одни инвестировали, меняли окна и двери, устанавливали солнечные батареи, а другие этого не делали, то почему сейчас все должны за это платить? Как найти пропорцию? Я вижу неравенство", – продолжил он.

"Я не думаю, что будет много групповых увольнений", – считает Арлаускас.

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