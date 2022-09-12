Хаос в Вильнюсе: марафон вызвал возмущение у жителей столицы

Как и каждый год в Вильнюсе в выходные дни состоялся Вильнюсский марафон. Решимость и настроение бегунам не испортил даже дождь. Бегунов ждал сюрприз – новая трасса. Однако этот сюрприз вызвал возмущение у части жителей города, которым пришлось искать объезды, чтобы попасть в желаемое место, пишет madeinvilnius.lt.

Часть центральных улиц города часто закрывают во время разных мероприятий, однако на этот раз было решено расширить число закрытых улиц, что вызвало волну возмущения среди жителей. Без внимания не оставили и громкую музыку, которая играла для мотивации бегунов. В социальных сетях появился шквал возмущенных комментариев.

"Разве это нормально, когда в воскресенье с 8 ч. утра на полную громкость включают "бумчики"? Я проснулась от такого шума, будто проходил фестиваль, я не поняла, что это за музыка! Думала, соседи сошли с ума, а это, оказывается, на ул. Вокечу поставили колонки и какой-то диджей на полную мощность включает "бумчики"!!! Вокруг живут дети и пожилые люди, а вы даете разрешение на такую музыку в воскресенье с 8 ч. утра???", – вопрошала у муниципалитета Эмилия.



Громкая музыка и перекрытые дороги вызвали недовольство у жителей Науяместиса, Ужуписа, Пауписа. Часть жителей была возмущена тем, что в центр города не ездил общественный транспорт.

Но были и те, кто призывал потерпеть, поскольку ограничения - временные.

"Каждый год одно и то же, может, пора смириться с тем, что в центре проходят рождественские ярмарки, спортивные состязания, различные мероприятия. Может и елку в парке Вингис устанавливать, чтобы бедный центр не стал центром притяжения людей и мероприятий, каким должен быть?", – с иронией вопрошала Юстина.



"Ну и куда-же вам мешали добраться в такую погоду? Я живу в Старом городе, но мне все нравится. Уже месяц назад об ограничениях сообщали. В городе полно временных стендов, в интернете есть информация, а на картах Waze движение направляют по тем улицам, где не проходит марафон", – удивлялась Бригита из Вильнюса.

Как говорится, сколько людей, столько и мнений. Очевидно, что у каждого мероприятия есть свои плюсы и минусы.

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