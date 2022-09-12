Ассоциация банков: в регионах оборудованы 100 новых банкоматов

Действующие в Литве банки выполнили условия подписанного год назад меморандума о повышении доступности наличных средств и оборудовали 100 банкоматов сети BANKOMATAS.LT в небольших городках, где до сих пор не было банкоматов. Сейчас 250 000 жителей смогут удобнее обналичить средства, сообщает Литовская ассоциация банков (ЛАБ).

"Мы надеемся, что сеть BANKOMATAS.LT поможет жителям регионов решать финансовые вопросы – не только потому что банкоматы стали ближе к людям, но и потому, что в этих банкоматах можно обналичить средства на тех же условиях, что и в банкоматах своего банка", – сказала президент ЛАБ Эйвиле Чипкуте.

Сейчас возможность обналичивания средств есть в 191 городе и небольшом населенном пункте Литвы.

После осуществления меморандума, 91% жителей может найти банкомат в 10 км от дома, а 99% - в 20 км.

До подписания меморандума этот показатель был соответственно 82% и 95%.

Доступность банкоматов улучшилась для жителей 39 муниципалитетов. Новые банкоматы удобны и для инвалидов - в них есть звуковые сигналы и удобно расположены клавиши. Кроме того, экран расположен на удобной высоте.

Согласно меморандуму, до 1 июля 2022 года в 50-ти населенных пунктах должны были появиться банкоматы, а в других местах установлены равноценные им альтернативы.

Однако для удобства жителей было принято решение везде установить банкоматы.

Список новых банкоматов с адресами можно найти на сайте BANKOMATAS.LT.

Банкоматы, находящиеся в помещениях, работают в то же время, когда работают находящиеся в них учреждения, оборудованные снаружи – круглосуточно.

Банкоматы BANKOMATAS.LT принимают карты банков Swedbank, SEB, Luminor Bank, Šiaulių bankаs, Citadele banka и карты группы кредитной унии LKU.

Банкоматы установлены в населенных пунктах, где проживает до 4000 жителей.

Всего в Литве действует 1000 банкоматов.

Наличные можно снять с карты в 2200 терминалах Perlаs, в магазинах Maxima, Iki, Rimi irи в киосках Narvesen, Lietuvos spaudа – всего около 4000 мест.

Напомним, что Центробанк Литвы летом прошлого года подписал с банками меморандум, цель которого - повышение доступа к услуге обналичивания средств. Участники финансового рынка договорились в течение года сделать так, чтобы не менее 90% жителей Литвы могли обналичить деньги на расстоянии не более 10 км от дома или 99% – на расстоянии не больше 20 км.

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