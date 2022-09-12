Поставщики воды в Литве: возможно значительное подорожание услуги

Быстрый рост цен на электричество в разы увеличит цены на воду, сказали представители Литовской ассоциации поставщиков воды (ЛАПВ). Растущие расходы компаний и убытки вызывают беспокойство особенно у муниципальных компаний, поскольку в силу специфики деятельности они не могут обанкротиться, однако убытки лягут на плечи регионов.

"Самое большое подорожание будет в небольших муниципалитетах, где мало потребителей, небольшое – в крупных городах. Причина роста цен одна – подорожание электричества", – сказал президент ЛАПВ Бронюс Межутавичюс.

Он не хотел прогнозировать, на сколько подорожает вода, поскольку цены устанавливает Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ), а утверждает муниципалитет.

"В любом случае цены вырастут не в процентном соотношении, а в разы, поскольку большая часть из 70 компаний, или все, уже сейчас 30% расходов отдают на электроэнергию, а она подорожала в разы, формально компании могли бы объявить о банкротстве", – сказал глава ассоциации.

Он привел пример Варенского района: "Варенос ванденис" обслуживает 28 населенных пунктов, поставляет воду 7200 домам и 304 компаниям. В январе компания платила за электричество 0,045 евро за кВт/ч, а в августе - 0,48 евро – в 10 раз больше.

"В январе дзукийцы заплатили электрикам 12 500 евро, а в августе 84 500 евро, почти в 7 раз больше, чем планировалось. По ценам за август плата была бы 1,02 млн. евро, а это едва ли не годовой оборот всей компании - 1,26 млн. евро", – сказал Межутавичюс.

Он заметил, что убежден в том, что есть лишь один способ решения проблемы – цена за воду должна пересчитываться не раз в год, как сейчас, а сразу после того, как меняется ситуация на рынке. Принцип должен быть таким же, как в секторе энергетики.

"Не должно быть такого, чтобы компании, у которых есть статус особого назначения лишились средств для расчета за услуги", – заметил глава ассоциации.

По прогнозам ЛАПВ, все поставщики воды в Литве в этом году будут работать убыточно, а в прошлом году они получили прибыль в размере 5,5 млн. евро до уплаты налогов.

В Литве около 70 таких компаний, в них работают около 5000 человек, 60 компаний являются членами ЛАПВ.

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