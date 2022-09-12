На проспекте Гедиминаса – акция традиционных танцев

В Вильнюсе пройдет традиционная акция танца "Танцует вся Литва". В Вильнюсе она пройдет 16 сентября с 18 часов на проспекте Гедиминаса, около площади В.Кудирки, пишет madeinvilnius.lt.

Здесь желающих танцевать будут ждать музыканты и танцоры фольклорных ансамблей, которые будут играть и учить танцам. В мероприятии примут участие фольклорные ансамбли Jorė, Reketukas, Poringės, Dolija, Nalšia, Ratilio, Labingis, Voruta, Radasta, Virvytė, Kadagys, Rasoda и др.

Ждут всех – от тех, кто еще не получил удовольствия от танцев, до опытных ветеранов.



Акция "Танцует вся Литва" проводится с 2015 г. Ее цель - сделать традиционные танцы доступными для всех.

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