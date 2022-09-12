Новый рекорд инфляции в Литве: больше всего подорожали продукты одной группы

Инфляция в Литве продолжает расти, достигнут новый рекорд – самый большой за 20 лет показатель инфляции. Экономисты сказали LNK, что это уже последние такие высокие показатели, дальнейшего роста не должно быть. Однако еще какое-то время инфляция будет двузначной.

Вильнюсцы Регина и Вакарис сказали в интервью LNK, что два раза в месяц покупают полную тележку товаров.

"Летом такое количество продуктов стоило 100 евро. Сейчас на 12 евро дороже", – сказала Регина.

Супруги говорят, что для них это не трагедия, но признают, что в будущем придется подкорректировать некоторые привычки.

"Никуда не денешься, надо с этим жить", – сказал Вакарис.

Экономисты не раз прогнозировали, что инфляция вот-вот выдохнется. Однако Департамент статистики объявил, что в августе инфляция была рекордной - 22,4%. Похожая ситуация в Литве была 26 лет назад.

"Неадекватные цены долго не могут держаться, только до того момента, как участники рынка поймут, что платить за запорожец цену мерседеса - это преступление", – сказал LNK экономист Альгирдас Барткус.

Однако экономисты убеждены, что больше такого большого роста не будет.

"В Литве снижается потребление – уменьшилось как потребление продуктов питания, так и товаров из сферы ИТ, электроники", – сказал экономист Александр Изгородин.

Обычно летом товары дешевели, так действовала сезонность, однако в августе, по сравнению с июлем, продукты питания и безалкогольные напитки подорожали еще на один процент. Продукты за год подорожали на треть. И хотя сейчас в мире рынок продовольствия стабилизируется, В Литве цены продолжают расти.

"В Литве цены на продукты растут только из-за аспектов бизнеса. Но они растут, потому что цены на электричество растут не процентами, а в разы", – заверил Изгородин.

"Конечно, в целом, это значительный рост, но небольшой, если знать, что электричество подорожало на 800%", – сказал LNK глава сети Norfа Дайнюс Дундулис.

По сравнению с прошлым годом, больше всего - почти наполовину - подорожали молочные продукты.

"У нас есть переработка молока, знаете, честно говоря, мы анализируем три сценария. Один – вообще остановить переработку и отправить работников на простой, поскольку надо снова повышать цены, значительно повышать", – сказал LNK Дундулис.

В августе также выросли цены на овощи и фрукты. Экономисты напоминают, что часть продукции в этом году вырастили, используя дорогое удобрение. В будущем удобрения также дешевле не станут.

"Им придется покупать удобрения и на следующий год, дешево не будет, белорусских удобрений нет, российских тоже", – заметил Барткус.

За год на 60% подорожало электричество, подорожали вода, газ и другие виды топлива. Примерно на четверть – транспортные услуги, на 15% – цены в гостиницах и ресторанах, на 13% – предметы домашнего обихода.

По данным экономистов, снижение цен на нефть, металл, некоторое сырье для продуктов, даже цены на газ позволяет надеяться, что инфляция больше расти не будет. Но до весны 2023 года она останется двузначной.

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