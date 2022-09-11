Приходящие за едой жители все чаще просят хлеба

Работники благотворительной организации "Еда на колесах" с самого утра объезжают магазины, собирая продукты, а потом раздают их малоимущим жителям.

Генеральный секретарь мальтийцев Эдвинас Регельскис сказал, что за день продукты в Вильнюсе передают 50–60 нуждающимся.

"В Вильнюсе у нас бывает 100 кг продуктов в день. Автобус собирает продукты, у которых истекает срок годности, волонтеры их сортируют. Потом за продуктами приходят люди или же продукты развозят нуждающимся", – сказал LNK Регельскис.

Он заметил, что не все люди приходят одновременно, составлен график, люди его соблюдают.

"Люди приходят сюда за едой около полудня", – сказал генсек организации. По его словам, в последнее время организация сталкивается с вызовами.

Потребности у людей есть разные. В основном – это простые продукты, которые можно дольше использовать: крупа, макароны. Сейчас очень просят хлеба. Даже украинцы, которые приходят к нам за помощью, с удовольствием берут и даже просят хлеба", – заметил Регельскис.

Он рассказал, что хлеба нуждающиеся просят и к горячим блюдам, которые им дают.

"Мы не складируем хлеб, жители тоже его долго не хранят, знают, что могут прийти и взять. Но мы заметили, что люди готовятся к холодному периоду – берут с собой продукты с большим сроком годности, поскольку неясно, что будет дальше", – заметил Регельскис.

Он сказал, что в Вильнюсе ежедневно раздают около 200 буханок хлеба. Есть еще одна тенденция – люди просят такую еду, чтобы ее можно было быстро приготовить, чтобы не требовалось много энергии.

"Наша программа "Еда на колесах" направлена на пожилых людей, которые не всегда могут приготовить еду сами. Мы возим им готовую горячую еду. Они в ней нуждаются. Но наши расходы тоже растут, мы видим, что расходы на доставку выросли на 15–20%. Подорожали и услуги столовых. Это дополнительные вызовы, наверное, с приближением зимы вызовов будет больше. В холодное время года людям нужна горячая пища, они не могут сами готовить по причине преклонного возраста, нищеты. Эти заботы ложатся на наши плечи", – подытожил Регельскис.

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