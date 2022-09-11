Томас Венцлова празднует свой 85-й день рождения

11 сентября поэт, переводчик, публицист, лауреат Национальной премии культуры и искусства, профессор Томас Венцлова празднует свой 85-й день рождения.

"Вы - один из самых выдающихся интеллектуалов нашего времени, Ваши мысли и дальновидность в контексте сегодняшних событий нам очень нужны. Ваши заслуги перед литовским гуманизмом и вашу многогранную научную деятельность оценили не только литовские, но и зарубежные университеты. Перелом, пережитый Вами в первой Alma Mater Вильнюсском университете - понимание, что надо жить, не обманывая, остался с Вами на всю жизнь и стал своеобразной путеводной звездой. Желаю Вам творческих дней и быть под сенью музы", – писал в поздравлении министр культуры Литвы Симонас Кайрис.

Венцлова родился в 1937 году в Клайпеде. С 1946 года жил в Вильнюсе.

Венцлова окончил Вильнюсский университет (специальность литовский язык и литература).

Он является одним из основателей Литовской Хельсинкской группы.

В 1977 году Венцлова уехал из Советского Союза по приглашению университета Беркли, позже работал в университете Огайо. Был лишен советского гражданства 14 июня 1977 года.

В 1980—2012 годах работал в Йельском университете. С 1985 года - доктор философских наук, позднее почетный профессор. Специализация - русская и польская литература. Жил и работал в Нью-Хевене (США).

В эмиграции более 30 лет поддерживал близкие отношения с Иосифом Бродским. Близким другом Венцловы был также Чеслав Милош.

В 2018 году Венцлова вернулся в Вильнюс.

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