В воскресенье вечером в Вильнюсе – концерт колокольной музыки

История Вильнюса, который в скором времени отметит свое 700-летие, началась с воющего железного волка. Настало время стряхнуть вековую пуль с вильнюсских колоколов и возвестить "Ми звучит мирно". Впервые состоится подобный концерт, на котором будут звучать колокола храмов трех религиозных конфессий, а вильнюсцы смогут слушать музыку, гуляя по городу, пишет madeinvilnius.lt.

Концерт будет слиться час. Музыкальную композицию создал звонарь из Испании Льоренс Барбер.

"Это будет особый концерт, ни мы, ни город ничего подобного еще не слышали. Это даже не концерт, а звенящее заявление о мире во всем мире, призыв ощутить внутренний покой в общности", – сказал представитель программы Gerа muzikos gyvai Жильвинас Шварплис.

К этому концерту готовились с начала лета. Список храмов, которые будут участвовать в концерте, был утвержден 25 августа. Будут звучать колокола 15 храмов (10 католических, 4 православных и 1 лютеранского), всего 60 колоколов.

В концерте примут участие 50 волонтеров-звонарей.

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