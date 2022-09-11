В Каунасе продолжаются поиски младенца

В субботу в Литве сообщили о том, что пропавшая ночью в Каунасе молодая женщина с младенцем была найдена в реке Неман (Нямунас). В субботу водолазы искали в реке тело младенца, но тщетно.

В воскресенье Delfi выяснил, что в воскресенье поиски младенца продолжились.

Каунасская полиция информировала, что на месте происшествия, около Моста трех девушек (где было обнаружено тело молодой женщины), с 7-8 ч. продолжаются поиски младенца. Полиция осматривает окрестности с помощью дрона.

По словам представителя полиции, в субботу также использовали дрон для осмотра Панемунского леса и окрестностей, в поисках участвовали полицейские с собаками.

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Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что с 9.03 ч. 11 сентября в поисках участвуют и водолазы. Они ищут тело младенца на дне реки.

Напомним, что в субботу сообщалось, что в Каунасе пропала молодая женщина (1995 г.р.) с 5-дневным младенцем. Женщина ушла из дома в Каунасе, на ул. Биржишку 10 сентября, в 00.30 ч. и не вернулась. В субботу было обнаружено тело женщины, младенца еще не нашли.

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