Национальная ассоциация дзюдо сообщила о трагической смерти спортсмена

Национальная ассоциация дзюдо в субботу вечером на своей странице в Facebook сообщила о трагической гибели молодого спортсмена Эрнеста Сагалец.

"Приносим искренние соболезнования близким и всей общине дзюдо страны в связи с трагической гибелью чемпиона и многократного призера Литвы Эрнеста Сагалец", – сказано в сообщении.

Молодой спортсмен родился в Шилуте. В последнее время состязался в категории до 81 кг. За время своей недолгой карьеры завоевал не одну медаль как на юниорских состязаниях, так и на состязаниях взрослых борцов.

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