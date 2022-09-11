В воскресенье солнечно будет лишь в одном регионе Литвы

В воскресенье в Литву с юга придет зона высокого давления, а с ней - дождь. В большинстве районов небо заволокут облака, солнце возможно лишь в западной части страны. В большинстве районов дожди будут идти весь день, позже зона осадков доберется только до западной части Литвы, осадков не ожидается лишь у моря. Воздух прогреется всего до 10–15, только на западе будет 16–18 градусов тепла.

В понедельник ночью Литва останется в зоне действия циклона. Будет пасмурно. Небольшой дождь пройдет на большей части территории страны. Будет всего 7–12 градусов тепла.

В понедельник днем зона низкого давления понемногу уйдет. Небольшие дожди пройдут лишь местами, в основном на юго-востоке. Днем будет 10–15, на западе местами 16–18 градусов тепла.

Во вторник вероятность осадков снизится, немного потеплеет.

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