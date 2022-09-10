Праздник грибов в Варене - победители набрали всего 540 граммов

В субботу в Варене прошел традиционный праздник грибов. В деревне Марчёнис состоялся 19-ый чемпионат по сбору грибов. Поскольку из-за затянувшейся засухи грибов в Дзукии практически нет, участники состязания собирали не только грибы, но и мусор - таким пунктом пополнили правила состязаний.

В состязаниях участвовали 15 команд. Во время состязаний в лесу собрали больше 55 кг мусора и всего 2,123 кг грибов – это новый антирекорд состязаний.

Команда победителей получила не только традиционный приз кубок мастера по керамике Пятраса Преткялиса, но и бутылку тайваньского виски от представительства Тайваня.

В этом году была дисквалифицирована команда многолетних чемпионов из Тракайского района Krembliаi. Уже не первый год были подозрения, что гости состязаний привозят грибы с собой и выдают за найденные в Дзукии, но до сих пор не было доказательств. На этот раз команда Krembliai принесла немало очень крупных и сочных лисичек, которых в Дзукии практически нет, а те, что можно найти - сухие.

Кубок чемпионата в этом году получила команда "Гриб грибу гриб", которая набрала 540 г грибов. Приз был вручен и команде "Внуки деда", собравшей больше всего мусора - 24 кг.

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