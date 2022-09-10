В Веркяй испытывают новый экспериментальный асфальт

На этой неделе на ул. Малдининку, в Веркяй (район Вильнюса), уложили новый асфальт Tempera. При укладке этого асфальта используется меньше энергии, выделяют меньше газа, вызывающего парниковый эффект, кроме того, выделяется меньше вредных для природы паров.

По данным представителей компании Eurovia, которая разработала асфальт Tempera, все это возможно благодаря тому, что температура при укладке асфальта на 30 градусов ниже обычной для таких работ и это не влияет на качество покрытия. Кроме того, во время укладки такого асфальта требуется меньше ограничений на дорогах – покрытие быстрее достигает нужной для движения температуры.

"Эту технологию уже используют в других странах, но пока нешироко. Сейчас ее применение стало особенно актуальным, поскольку не хватает энергии, энергия подорожала в 10 раз. Вильнюс прогрессивно относится к инновациям и внедрению новых технологий", – сказал представитель Eurovia Зигмантас Первеняцкас.

За тем, как новый асфальт влияет на окружающую среду будет следить как сама компания, так и ученые университета Vilnius Tech. На ул. Малдининку есть и уложен и обычный асфальт, и Tempera, поэтому можно будет проводить сравнение. Во время наблюдений эксперты выяснят устойчивость покрытия к воде, оценят долговечность покрытия, подсчитают на сколько выделялось меньше газов, вызывающих парниковый эффект, сколько энергии удалось сэкономить, оценят улучшение условий работы. Исследования будут длиться 3-5 лет.

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