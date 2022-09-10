Вильнюсская полиция информировала, что на дороге Вильнюс-Каунас около Григишкес, в 12.55 ч., столкнулись два автомобиля.
По предварительным данным, в ДТП пострадала женщина. Сообщается, что 39-летняя женщина получила травму головы.
На место происшествия приезжали врачи и полиция.
Очевидцы сказали, что после ДТП автомобили заблокировали вторую полосу. Образовался затор.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!