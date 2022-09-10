Спикер парламента: нужны решения, которые помогут пережить кризис

Спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен сказала, что перед лицом рекордно высоких цен и общей ситуации с инфляцией нужны решения, которые помогут пережить кризис.

Представляя в субботу работу парламента во время осенней сессии, она выделила три момента: нацбезопасность, компенсацию высоких цен на энергоресурсы и сокращение социального разобщения, а также обеспечение прав человека.

По ее словам, уже больше полугода и на политической повестке и в повседневности каждого жителя Литвы доминирует тема войны в Украине, поэтому естественно, что парламент будет уделять этой теме немало внимания. Будет обсуждаться и оказание всесторонней помощи Украине.

"Перед лицом высоких цен на энергетику и общей высокой инфляции важно принять решения, которые помогут пережить кризис. Депутаты уже подготовили проекты таких решений, свои предложения представит и правительство", – сказала спикер.

Говоря о снижении социального разобщения, она напомнила о предложении пополнить список получателей пособий по болезни во время вспышек инфекционных заболеваний и эпидемий. По ее словам, планируется рассмотреть предложение новых гибких условий труда и дополнительных возможностей для родителей, воспитывающих детей.

Чмилите-Нильсен напомнила, что в этом году рассмотрят вопросы, связанные с правами человека, а также пересмотрят некоторые статьи Уголовного кодекса.

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