Праздник грибов в Дзукии начался с грустных новостей – сгорел театр в Маргёнисе

Полиция сообщает, что ночью в Варенском районе произошел пожар. Сообщается, что праздник грибов в Дзукии начался с плохих новостей.

По предварительным данным, 10 сентября, в 1.05 ч., в Варенском районе, в деревне Маргёнис, после праздника загорелось гумно, в котором находился театр (такие театры на гумне зародились в Литве в эпоху национального возрождения, с конца XIX до Первой мировой войны).

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

В социальной сети Facebook о несчастье написали работники Дзукийского национального парка.

"Праздник грибов начинается с очень печальных новостей. Ночью сгорел театр в Маргёнисе - символ культуры, света и единства села в Маргёнисе", - сказано в социальной сети.

Департамент пожарной безопасности и спасения информирует, что здание горело открытым пламенем. Спасти его не удалось.

Люди во время пожара не пострадали.

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