Глава Минфина: субсидии на энергоносители стали бы неподъемным бременем для государства

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте заявила, что предложения компенсировать предприятиям рост цен на электроэнергию и газ станут непосильным бременем для государственного бюджета. По ее словам, большинство стран Евросоюза поддерживают только жителей.

«На данный момент большинство государств применяет масштабную поддержку только к населению, потому что использование и электроэнергии, и газа бизнесом гораздо больше, чем жителями, поэтому компенсации для бизнеса действительно были бы непосильным бременем для бюджета и широко они нигде не применяются", - сказала министр LRT.

Президент Гитанас Науседа призывает правительство обеспечить компенсацию цен на электроэнергию не только жителям, но и бизнесу.

Крупный литовский бизнес просит у правительства субсидии на электроэнергию и газ, зафиксировать хотя бы часть цены на электроэнергию, предоставить около миллиарда евро в виде льготных кредитов для оборудования собственных источников энергии.

Представители оппозиционной Партии труда утверждают, что правительство должно обеспечить цену не выше 24 центов за киловатт-час для бытовых потребителей и не выше 25 центов (без НДС) для бизнеса.

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