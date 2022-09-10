Премьер Литвы: рост экономики замедлится, но рецессии не будет

Рост литовской экономики в ближайшее время замедлится, заработная плата работников будет расти не так быстро, но рецессии не будет, темпы инфляции также замедлятся, считает премьер-министр Ингрида Шимоните.

"Из того, что я вижу, что проектируют те, кто уже что-то объявил, мы пока не видим отрицательной территории, но очевидно, что это будет более медленный рост и как последствие - более медленный рост заработной платы, но, конечно, и замедление инфляции - видимо, об этом можно говорить с достаточной достоверностью", - сказала премьер в интервью BNS в пятницу.

По ее словам, Министерство финансов должно обновить и опубликовать последние макроэкономические проекции на следующей неделе.

Как утверждает Минфин, на обновленных прогнозах будет основан проект бюджета на 2023 год, где запланированы миллиарды евро на компенсацию цен на энергию для населения и предприятий.

По словам премьер-министра, правительство планирует представить бюджет в Сейм в начале октября - раньше, чем обычно.

Согласно данным Департамента статистики, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы во втором квартале этого года по сравнению с первым снизился на 0,5%, а в течение года, во втором квартале, по сравнению с таким же периодом прошлого года он вырос на 2,6%.

В конце августа банк SEB повысил прогноз роста ВВП в этом году с 0,9% до 1,5%, а Swedbank улучшил прогноз до 2%, но снизил прогноз на 2023 год до нуля процентов.

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