Климатолог: в выходные погода испортится, но потом ждут приятные перемены

Климатолог Донатас Валюкас сказал, что в выходные погода испортится, но на следующей неделе ждут приятные перемены. По его словам, несмотря на то, что начало осени было холодным, в скором времени вернется тепло. .

По словам Валюкаса, в этом году конец лета больше напоминал его середину, поскольку 10 последних дней лета было очень жаркими.

"Сейчас мы ощущаем контраст после сильной жары, стало по осеннему прохладно", – сказал LNK климатолог.

По его словам, к сожалению, такие контрасты наблюдаются все чаще. Климатолог сказал, что не может пока ответить на вопрос, будет ли в этом году бабье лето.

"К сожалению, этого мы не знаем. Это циркуляция атмосферы, иногда она идет, идет и останавливается где-то в центре Европы, не доходя до нас", – сказал LNK собеседник.

По его словам, обычно бабье лето наступает в конце сентября.

"Но если первая декада сентября прохладнее обычного, то третью прогнозируют теплее обычного", – сказал Валюкас.

По его словам, потеплеет, но не надо надеяться, что будет по-летнему жарко. Зато и заморозков по утрам уже не будет.

Валюкас пока рекомендовал не вытаскивать из шкафа теплые пальто.

"Понемногу, установится обычная погода, поскольку сейчас у нас прохладнее, чем обычно в это время", – пояснил он.

На вопрос, будет ли солнце, он заметил, что в выходные погода испортится, но потом снова пойдет на поправку.

Валюкас сказал, что в сентябре прогнозируют обычное количество осадков.

"Но сохранится такая тенденция - где-то дожди пройдут, а где-то нет", – продолжил он.

Валюкас прибавил, что сентябрь обычно не бывает дождливым, затяжные дожди характерны для начала октября-ноября.

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