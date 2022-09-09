ЕС остановил соглашение с Россией об упрощенной выдаче виз

Совет Европейского Союза в пятницу принял решение полностью остановить действие соглашения между ЕС и Россией об упрощенном визовом режиме. Теперь к гражданам России будут применяться общие правила выдачи виз, сообщается на интернет-сайте Совета.

Плата за просьбу о выдаче визы будет повышена с 35 до 80 евро, надо будет представлять дополнительные доказывающие документы, удлинится время выдачи виз и будут применяться более строгие правила выдачи многократных виз.

Упрощенный визовый режим распространяется на надежных партнеров, с которыми нас связывают общие ценности, и гражданам таких стран предоставляется привилегированное право прибыть в ЕС, сказал министр внутренних дел председательствующей в блоке Чехии Витас Ракушан.

По его словам, "Россия, осуществляя неспровоцированную и неоправданную агрессией войну, включая выпады против мирных жителей, разрушила это доверие и попрала основные ценности международного сообщества".

"Сегодняшнее решение является прямым следствием действий России и еще одним доказательством нашего непоколебимого обязательства Украине и ее жителям", – сказал В.Ракушан.

Решение опубликовано в пятницу в Официальном издании и вступает в силу в тот же день, а применяться будет с 12 сентября.

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