Экономист: ситуация значительно ухудшилась, потому что Европа оказалась глупее Путина

Правительство Литвы в среду утвердило план экономии энергии. Премьер-министр Ингрида Шимоните говорит о миллиарде в бюджете на следующий год, который пойдет на снижение цен. Минфин предлагает нулевой НДС на отопление еще на два отопительных сезона. Между тем оппозиционная фракция "Во имя Литвы" предлагает объявить чрезвычайную ситуацию в связи с энергетическим положением в стране. Предложенный план в интервью на Žinių radijаs обсудили эксперты.

"Литва должна всеми силами поддерживать Украину и быть в первых рядах. Все парламентские оппозиционные фракции неоднократно единогласно поддерживали все важнейшие решения, тут нет никаких дискуссий и метаний", – сказал представитель фракции "Во имя Литвы" Лукас Савицкас, заметив, что жители готовы помогать украинцам.

"От пожертвований, внимания до личных усилий. Но независимо от этого власти должны позаботиться о гражданах Литвы. О тех, кому сейчас особенно больно, о тех, кому надо справиться с выросшими счетами за электричество, с будущими счетами за отопление, с высокой инфляцией", – сказал депутат.

Поэтому члены "Во имя Литвы" представили пакет предложений. "Мы должны понимать, что нынешняя ситуация требует ясных решений", – заметил депутат.

Депутат Миндаугас Линге сказал, что своими заявлениями оппозиция создает видимость опозданий со стороны правящих.

"Уже издание Verslo žinios сообщило, что Литва, по анализу Bloomberg, по количеству средств, выделенных на борьбу с управлением энергетического кризиса, занимает второе место в ЕС. Мы идем после Греции, мы выделили 3,4% ВВП. Это те средства, которые выделены в этом году, – подчеркнул он и сказал, что представленный на этой неделе план - лишь одна из составляющих.

"Понятно, что для начала мы должны снизить потребление, это одно из направлений. Во-вторых, пока у нас нет возможности самостоятельно генерировать электричество – говорить о компенсациях, которые помогут амортизировать вызовы", – сказал политик.

Линге сказал, что механизм компенсаций будет, надо лишь решить вопрос его дизайна.

Представители бизнеса говорят, что помощь нужна уже сейчас. Решают, готова ли Литва больше брать в долг.

Линге сказал, что социально уязвимые жители получат помощь и круг получателей компенсаций расширится.

Экономист Раймундас Куодис сказал, что многое зависит от того, что в пятницу решат на встрече министров энергетики ЕС.

"Сейчас ситуация драматическая, поскольку вклад Владимира Путина в это никто не оспаривает, но Европа дала возможность усилить его эффект в несколько раз через свои алгоритмы. (…) Оказалось, что не путин умнее, а Европа глупее", – сказал он.

Экономист сказал, что есть способы снижения цен.

"Промышленности будет конец, мы это понемногу уже видим в Литве – закрываются очень большие предприятия: Lifosa, Achema, и птичники говорят, что это лишь вопрос времени. (…) Вы понимаете, сейчас многие предприниматели между молотом и наковальней – расходы растут, а если они попытаются поднять цены, напуганные покупатели ничего не будут покупать", – заметил Куодис.

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