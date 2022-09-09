Россия обещает ответить на решение Балтийских стран и Польши не впускать ее граждан с шенгенскими визами

Россия пообещала ответить на решение Балтийских стран и Польши не впускать ее граждан с шенгенскими визами, сообщает "Sky News".

Соответствующее решение Литва, Латвия, Эстония и Польша приняли в четверг. По утверждению этих стран, поездки по Европейскому Союзу являются привилегией, а не правом человека. Однако, как подчёркивается, это не приравнивается к полному запрету на въезд, по-прежнему будут действовать исключения.

Реагируя на эти новости, Министерство иностранных дел в Москве заявило, что Россия "не закроет свои границы", но предпримет ответные меры.

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