Жители оценили призывы к экономии: предлагают те, кто сам никогда не экономил

Жители разных городов Литвы сказали журналистам LNK, что им не нужны призывы властей к экономии, они и без этого экономят. Другие сказали, что предпринимают дополнительные действия для снижения счетов.

"Экономлю, муж умер, хочешь - не хочешь, а экономить надо. Выключаем все, сейчас так надо жить", – сказала жительница Вильнюса.

Другая женщина заметила, что пока не интересуется экономией, пока светло, светит солнце.

"Выключаю все электроприборы, и все", – сказала другая собеседница.

"Мне кажется, все будет хорошо. Мы должны радоваться жизни здесь и сейчас", – заметила жительница столицы.

Другая женщина заверила LNK, что старается экономить.

"Выключаю все, чем не пользуюсь. Если свет не нужен, не включаю", – рассказала она.

Клайпедчанин сказал LNK, что меньше ездит на машине, больше ходит пешком.

"Меня родители учили все экономить", – рассказала LNK одна женщина.

Другая клайпедчанка сказала, что у нее маленький ребенок, поэтому меньше ездить на машине сложно.

Еще одна собеседница LNK сказала, что пока не начала экономить: Но если очень подорожает, будем экономить".

"У нас двойной тариф, поэтому пироги печем по выходным, стираем в выходные дни. Стараемся, все должны экономить", – поделилась секретами экономии еще одна собеседница.

Жительница Паневежиса сказала LNK, что так экономит, что дальше некуда. "Нам уже, знаете, не на чем экономить. У нас такое мышление - нельзя потратить больше, чем зарабатываешь", – сказала она.

Другая женщина сказала, что к экономии призывают те, кто "сами никогда не экономили".

"Я это так понимаю. Ведь если ты человек экономный, знаешь, что такое экономия. не будешь призывать стариков экономить. Старик точно знает, что делать, он всю жизнь экономит", – заметила она в беседе с журналистом LNK.

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