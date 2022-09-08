Пассажиропоток в аэропортах Литвы в августе вырос на 54%, число полетов – на 25%

В августе в аэропортах Литвы было обслужено более 573 тыс. пассажиров - на 54% больше, чем в такое же время в прошлом году, было выполнено почти 5 тыс. полетов - на 25% больше, сообщает компания, управляющая тремя аэропортами страны.

Кроме того, было перевезено около 1,8 тыс. тонн грузов - на 20% больше, чем в августе прошлого года.

Временный глава компании Lietuvos oro uostai Ауримас Стиклюнас сообщил, что летом было восстановлено 92% допандемийного пассажиропотока и 86% рейсов, а грузоперевозки превосходят прежние результаты.

"Август в аэропортах Литвы отражает общие тенденции авиации и тот факт, что потоки пассажиров восстанавливаются даже быстрее, чем в начале этого лета. (...) В ближайшее время темпы восстановления авиации останутся высокими, на общие потоки может повлиять сезонность", - сказал для пресс-релиза Стиклюнас.

Количество пассажиров в Вильнюсском аэропорту за год выросло на 53% до 421 тыс., рейсов - на 20,7% до 3,5 тыс., а количество грузов почти не изменилось и достигло 1,3 тыс. тонн.

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