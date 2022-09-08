Арестович в Литве: самой большой ошибкой России было думать, что русскоязычные украинцы встретят оккупантов с цветами

Прибывший в Литву советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович говорит, что самой большой тактической ошибкой России была уверенность в том, что русскоязычные жители Украины встретят их с цветами.

"Самая большая ошибка (России - ЭЛЬТА) – неверная интерпретация того, как наши люди идентифицируют себя. Они считают, что русская культура, русский язык означают союз с Россией. Это не то же самое. Я русскоязычный украинец, но я много лет борюсь с русскими. И они не понимают политической культуры Украины", - на конференции по случаю годовщины Битвы под Оршей сказал А. Арестович.

По его словам, самой большой ошибкой оккупантов было думать, что русскоязычные жители Украины встретят их с цветами. А. Арестович подчеркивает, что европейские ценности украинцы выбрали еще 500 лет назад.

"500 лет назад люди выбрали европейскую культуру и европейские ценности, как и сейчас. 500 лет назад мы объединили свои усилия в борьбе против Москвы – такая же ситуация сейчас. И я боюсь, что такая же ситуация может продолжаться еще 50 лет, потому что Россия никогда не меняется, эти люди никогда не меняются", - подчеркнул А. Арестович.

"На мой взгляд, главные жертвы путинского режима – это народы России и Беларуси. И в этом проблема. (...) Я надеюсь, что в будущем у нас будет свободная Россия и свободная Беларусь", - также отметил он.

8 сентября Министерство охраны края и Литовская армия отмечают годовщину Битвы под Оршей. 508 лет назад Великое княжество Литовское (ККЛ) и союзники выиграли эту битву против Русского государства.

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