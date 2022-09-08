Тихановская: воюющие за Украину белорусы знают, что эта борьба определит будущее Европы

Белорусы, воюющие за Украину, знают, что эта борьба решит судьбу Европы, это их современная Оршанская битва, говорит одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

"Я знаю, что белорусские добровольцы, бойцы в Украине тоже отмечают этот день. С февраля сотни из них присоединились к белорусским батальонам и полкам. Для них освобождение Украины — это их Оршанская битва. Они знают, что последствия этой войны также определят судьбу Беларуси и всей Европы", — заявила Тихановская в четверг в Вильнюсе на мероприятии, посвященном 508-й годовщине этой битвы.

Она сказала, что хотела бы, чтобы мероприятие прошло в Орше, на территории современной Беларуси.

"Но сегодня этот город героев, как и вся моя любимая Беларусь, оккупирован такими же захватчиками, как и пятьсот лет назад. Я не сомневаюсь, что Беларусь будет свободной, а Украина освободит все свои территории", - сказал политик.

По словам Тихановской, Оршанская битва напоминает о нашем "победоносном прошлом" и является "историческим доказательством того, что наши народы готовы вместе противостоять тирании и угнетению".

"Отважная борьба украинцев и бесстрашное сопротивление белорусов только доказывают этот факт. Мы живем во времена героев, многие из них сидят в белорусских тюрьмах", — заявила лидер белорусской оппозиции.

Она напомнила, что после победы в Оршанской битве почти все города, занятые Москвой, были освобождены, а "тайный союз России с западными державами распался".

В эти дни, по ее словам, даже "когда иногда кажется, что борьба проиграна", на следующий день появляются новости о новых "действиях партизан и добровольцев", они также используют технологии, устраивают кибератаки, наносят ущерб инфраструктуре между Украиной и Беларусью, чтобы российская военная техника не попала на поле боя.

"Так давайте же вдохновляться этими подвигами всех, кто сегодня борется за свободу в Украине и Беларуси, не будем забывать подвиги всех наших героев в Оршанской битве. Князь (Константин) Острожский, обращаясь к своим воинам перед сражением, сказал: "Храбрые рыцари, пусть ваша храбрость будет достойна ваших славных предков". И, думаю, наши предки гордились бы сегодняшними нашими героями, которые не сдаются и борются за свободу", - сказала лидер белорусской оппозиции.

Битва под Оршей произошла 8 сентября 1514 года между войсками Великого княжества Литовского (ВКЛ) и Великого княжества Московского недалеко от Орши (ныне Беларусь).

Войско ВКЛ во главе с гетманом Острожским разгромило московское войско во главе с Иваном Челядниным.

По словам историков, после поражения московских войск в битве под Оршей для ВКЛ наступил период передышки и спокойствия, когда был создан первый Литовский статут, возведен Великокняжеский дворец, стали печататься книги, в стране утвердились идеи Возрождения и Реформации.

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