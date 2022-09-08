Вице-министр: без победы Украины безопасности в Европе не будет

Евроатлантическое сообщество должно поддерживать Украину, потому что единственным решением для обеспечения региональной безопасности является победа Украины над Россией, считает заместитель министра обороны обороны Литвы Жильвинас Томкус.

В четверг на конференции в Вильнюсе, посвященной 508-й годовщине Битвы под Оршей, в которой принимают участие представители Украины и лидеры белорусской оппозиции, он подчеркнул, что более 500 лет назад "наши объединенные силы одержали победу над Московской армией, которая была в два-три раза больше по численности".

"Сегодня эта победа в Битве под Оршей очень символична. Здесь, в Литве, для нас очень важны все победы над русскими в войнах, дипломатии или даже в спорте, мы их чтим, помним и учимся у них", - сказал вице-министр.

По словам Томкуса, история учит, что победить можно только объединяясь.

"Поэтому особенно важно сегодня быть вместе, еще теснее сотрудничать, чтобы мы могли отстоять интересы нашей безопасности и обороны перед лицом агрессора", — заявил вице-министр.

"Для нас единственно возможное решение, выбор, учитывая, что наш регион или евроатлантическое сообщество, — это победа Украины. Мы понимаем, что безопасности в Европе не будет без Украины, которая находится между независимыми и демократическими государствами", - добавил Томкус.

По его словам, прекрасным примером единства является объединенная бригада Литвы, Польши и Украины, интегрированная с силами НАТО.

Заместитель министра надеется, что бригада, которая сейчас не может полноценно функционировать из-за войны в Украине, вскоре будет восстановлена.

"К сожалению, в настоящее время Украина стала фронтом борьбы с Россией. Мы, собравшиеся здесь, понимаем, что наш долг – быть вместе в этой борьбе, на всех возможных дипломатических аренах, дипломатических форумах, чтобы пробудить гражданское общество и практически обеспечить военную поддержку", – подчеркнул Томкус.

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