Министр: жители могут получать компенсацию за отопление независимо от того, как они отапливают свое жилье

Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене поясняет, что жители могут получать компенсацию за отопление независимо от того, как они отапливают свое жилье.

"Человек может получить компенсацию вне зависимости от того, как он отапливает свой дом - гранулами, углем, дровами, электричеством или газом. Компенсация возможна при всех видах отопления, нужно лишь обратиться в свое самоуправление для ее предоставления, поэтому я призываю к этому всех жителей Литвы, чей доход, по их мнению, может превышать счет на 10 проц. после вычета размера поддерживаемых государством доходов (ПГД)", - в четверг радиостанции Žinių radijas сказала М. Навицкене.

Политик утверждает, что при отоплении дома твердым топливом компенсация рассчитывается согласно норме площади, расходу вида топлива на квадратный метр и цене твердого топлива, утвержденной муниципалитетом.

"В каждом самоуправлении процесс или ставка могут немного отличаться, но все обращающиеся должны знать, что они могут иметь право на компенсацию, и это самый важный шаг для получения этой компенсации", - сказала консерватор.

М. Навицкене поясняет, что решение о расширении круга лиц, получающих компенсацию за отопление жилья, защищает жителей Литвы от повышения цен на отопление.

"Мы подсчитали, что за весь прошлый отопительный сезон уникальных получателей компенсаций за отопление было около 243 тыс. Если в Литве 1,2 млн. домохозяйств, этот процент совсем не низкий, и мы фиксировали увеличение примерно на 60 проц. с прошлого отопительного сезона. Следовательно, когда цены растут, люди заинтересованы и обращаются. С этим изменением, мы считаем, что круг получателей может расшириться еще на 20-30 проц. к этому отопительному сезону, но, конечно, цифры очень теоретические", - добавила она.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!