Советник президента о перезагрузке правительства: вопрос должен быть адресован только премьеру

Пока оппозиция все громче говорит о необходимости перезагрузить правительство, главный советник президента Повилас Мачюлис говорит, что за работу министров отвечает не глава страны, а премьер Ингрида Шимоните. Поэтому, по его словам, этот вопрос должен быть адресован только премьер-министру.

"Что касается перезагрузки правительства, то в любом случае это вопрос премьера Ингриды Шимоните, и этот вопрос следует адресовать только ей", - в четверг радиостанции ЛРТ сказал П. Мачюлис.

По словам советника Гитанаса Науседы, хотя перезагрузка прежних правительств придавала новую энергию работе министров, тем не менее, отмечает он, именно премьер должен принимать решения о составе своей команды.

"Говоря о перезагрузках предыдущих правительств, следует отметить, что в значительной степени эти перезагрузки принесли пользу, придали новый импульс, новую энергию, новые инициативы, которые приносят пользу. Но я возвращаюсь к тому же, как бы то ни было, премьер решает с кем ей работать, кого, возможно, заменить", - указал он.

П. Мачюлис отмечает, что определенные опасения по поводу министров глава страны высказывал, когда еще формировалось новое правительство, но сейчас, по его словам, это ответственность премьера.

"Президент по-прежнему придерживается мысли, что правительство и министры – это команда премьера. Конечно, при достижении критического порога президент выскажет свое мнение, что тот или иной министр не может занимать должность, но как бы там ни было, премьер может принимать решения изнутри и снаружи, ощущая давление и со стороны оппозиции", - добавил он.

ЭЛЬТА напоминает, что во время осенней сессии Сейма оппозиция намерена инициировать вынесение вотума недоверия министру иностранных дел Габриэлюсу Ландсбергису, также рассматривается возможность вынесения вотума недоверия министру энергетики Дайнюсу Крейвису и министру окружающей среды Симонасу Гентвиласу.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!