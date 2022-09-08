Годовая инфляция в Литве в августе: самый высокий показатель с 1996 года

Годовая инфляция в Литве в августе достигла 22,4 процента, а цены на товары и услуги за месяц выросли на 1%, сообщил в четверг Департамент статистики.

Это крупнейший годовой показатель инфляции с сентября 1996 года, когда он достигал 22,3%.

Между тем, среднегодовая инфляция (за последние 12 месяцев по сравнению со средним уровнем цен за соответствующие предыдущие 12 месяцев) составила в августе 14,8%.

На месячную инфляцию в основном повлияло повышение цен на твердое топливо, молоко и продукты его переработки, электроэнергию, хлеб и зернопродукты, тепловую энергию, снижение цен на горючее и овощи.

Цены на потребительские товары за месяц выросли на 1,2%, услуги - на 0,6%, а за год - на 26,5% и 12,5% соответственно.

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