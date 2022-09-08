Глава Соцмина: ищут помещения для размещения беженцев из Украины

Министерство социальной защиты и труда Литвы ищет помещения, пригодные для расселения беженцев из Украины, на случай, если с наступлением холодов увеличатся потоки приезжающих в Литву украинцев, сказала глава Соцмина Моника Навицкайте.

По ее словам, если потоки беженцев увеличатся, то будет сложно обеспечить людей жильем, поэтому сейчас ищут подходящие больницы, общежития и другие помещения, в которых можно расселить людей.

"Если говорить об осени и зиме, когда, согласно прогнозам, увеличится поток беженцев из Украины в Европу из-за холодов, то мы уже не сможем предоставить этим людям такие же условия, какие предоставляли до сих пор, поскольку ресурсы практически исчерпаны", – сказала в интервью Žinių radijаs Навицкене.

"Тогда людей придется расселять в других местах, в других помещениях, будет меньше возможности интегрироваться, но окружение будет безопасным, теплая постель, теплая еда. Мы сейчас ищем здания школ, больниц, которые можно подготовить для расселения большого числа людей", – сказала министр.

По данным Департамента статистики, в Литву из-за войны России в Украине приехало 64 700 беженцев.

По данным Соцмина за август, около 55% беженцев живут у людей. Еще 5% - в муниципальных квартирах, а 40% нашли жилье самостоятельно.

Организация "Сильны вместе" в августе сообщила, что возможности жителей Литвы принять украинцев уже исчерпаны.

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