В Прейле мужчина обнаружил ящерицу с необычным хвостом

Донатас нашел в Прейле на велосипедной дорожке ящерицу. Он взял ее в руки, чтобы перенести в более безопасное место и заметил, что хвост у ящерицы раздвоенный на конце. Герпетолог Герардас Пашкявичюс сказал, что можно увидеть и еще более интересные хвосты.

Пашкявичюс сказал, что на фото запечатлена прыткая ящерица, а ее хвост - ничего необычного. В природе встречаются и еще более странные вещи.

"Такое в природе встречается часто. Люди часто сообщают: фотографируют, выставляют в социальных сетях. Почему? Потому что сейчас почти у всех всегда с собой есть смартфон или фотоаппарат и они могут сфотографировать необычное явление – например ящерицу с двумя хвостами. Раньше такой возможности у людей не было, поэтому мало кто знал, что такое возможно", – сказал специалист.

Он заметил, что такой раздвоенный хвост может отрасти, когда ящерица, спасаясь от опасности, сбрасывает свой первый хвост.

"Когда ящерка появляется на свет, у нее бывает один хвост. Она может отбрасывать его, если на нее нападает хищник. Хвост остается в лапах хищника, а сама ящерица скрывается. Пока у ящерицы есть хвост, у нее словно есть еще одна жизнь", – рассказал Пашкявичюс.

После хвост у ящерицы снова отрастает, но пока он не отрастет, ящерица должна проявлять осторожность, поскольку ей не с чем расстаться, не удастся сбежать от врага. И вот иногда у ящерицы отрастает не один новый хвост, а несколько.

Пашкявичюс рассказал, что видел информацию даже о шестихвостых ящерицах.

"Это большой дополнительный вес, таким животным приходится нелегко", – прибавил собеседник.

"В данном случае перед нами двухвостая ящерица. Поскольку второй хвост находится ближе к концы, это не особенно мешает ящерке, было бы хуже, если второй хвост появился бы ближе к задним конечностям, тогда было бы сложнее передвигаться", – сказал он.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!