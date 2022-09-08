Новое оборудование на дорогах: у обочины загорелся красный свет - тормози

О выбегающих на дорогу животных водителей будет предупреждать специальная информационная система, сообщает LNK. Ее уже установили в Каунасском районе.

Вильнюсец Паулюс Илбертас несколько лет назад в темное время суток в Тракайском районе столкнулся с 400-килограммовым лосем, который неожиданно выбежал на дорогу. Автомобиль после столкновения превратился в груду металла.

"Мы с другом отделались легко: немного растянули шеи и лишились двух зубов", – сказал он.

В такой ситуации, по словам Паулюса, главное не паниковать.

Чтобы избежать столкновения с животными, каунасцы разработали прибор, информирующий водителей о приближении животного к дороге.

"Появилась идея создать такие датчики, которые можно устанавливать на придорожных столбиках, которые обычно стоят через каждые 50 м. Эти датчики фиксируют приближение животных и начинают мигать красным святом, например, можно использовать лампочки LED", – сказал ученый университета им. Витаутаса Великого, автор этой идеи Дарюс Праташюс.

Прибор белого цвета, его сложно даже наметить на придорожных столбиках. Он реагирует на движущиеся теплые тела. Водители, увидев красный свет у дороги, должны притормозить - это значит, что к дороге приближается животное.

Прибор фиксирует животное на расстоянии 50 м. Он уже прошел испытания, датчики установлены в каунасском районе. По оценке Литовской дирекции автомобильных дорог, этот прибор - более дешевая альтернатива установке заборов вдоль дорог. Один датчик стоит около 80 евро.

"Они могут быть установлены на дорогах, по которым ездит немного машин. И, конечно, где отрезок дороги небольшой. Поскольку, к примеру, на дороге Вильнюс-Каунас такие датчики не установишь, там надо всю дорогу огородить", – сказал представитель ЛДАД Айварас Вилкялис.

Новые датчики на дорогах Литвы могут широко использоваться примерно через год.

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