Арестович на заправке в Литве: если бы не ваша поддержка, не знаю, что было бы

ru.DELFI.lt

Oleksijus Arestovičius Lietuvoje

Находящийся с визитом в Литве советник администрации президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович сказал, что сейчас россияне в Украине атакуют лишь в одном месте, но прорваться не могут. В интервью Lrt.lt он сказал, что не знает, что было бы без поддержки европейцев, в том числе и литовцев.