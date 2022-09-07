Министр энергетики Литвы: план энергосбережения за два года поможет сэкономить 800 млн евро

Ожидается, что план энергосбережения, подготовленный Министерством энергетики Литвы, позволит сэкономить в течение двух лет 800 млн евро и 20% энергии, говорит министр Дайнюс Крейвис.

В государственном секторе ожидается экономия в размере 100 млн евро, в бизнесе - 300 млн евро, а в сегменте населения – 400 млн евро.

"В плане мы ставим амбициозные цели — сэкономить за пару лет энергоресурсов на 800 млн евро", - сказал министр энергетики на совещании правительства в среду.

По его словам, план будет обязательным для госсектора и рекомендованным для бизнеса и населения.

По словам вице-министра Инги Жилене, большая часть энергии потребляется в зданиях и транспорте, поэтому меры направлены именно на эти секторы. Министерству транспорта поручено к 1 октября подготовить пакет мер по экономии горючего.

В плане не осталось предложения Минэнерго ограничить разрешенную скорость на автомагистралях до 110 км в час еще на два месяца. В Министерстве транспорта BNS подтвердили, что не поддерживают такое предложение. По его мнению, такое ограничение скорости было бы чрезмерным - по данным Дирекции автомобильных дорог Литвы, среднегодовая скорость на автомагистралях и так составляет 110 километров в час.

Минэнерго предложило с октября по начало мая ограничить разрешенную скорость на трассах и автострадах до 110 км в час. Эта скорость теперь применяется с ноября до начала апреля, а в остальное время года максимальная скорость составляет 120 или 130 км/ч.

В плане предлагается госучреждениям снизить температуру в помещениях до 19 градусов зимой, а летом повысить до 27 градусов, отключить горячую воду, уменьшать освещение или выключать его с полуночи до 6 часов утра, снизить температуру в помещении на 1-2 градуса в отопительный сезон, отключать горячую воду.

Кроме того, предлагается разрешить работникам тех бюджетных ведомств, госучреждений и предприятий, которые уже используют удаленную работу, работать удаленно по пятницам и понедельникам – таким образом можно будет снизить температуру отопления в помещениях до 17 градусов четыре дня подряд.

По предварительным расчетам, при росте цен на энергоносители и отсутствии мер расходы государства только на тепло и электроэнергию могут достичь в этом году 250 млн евро. По данным Имущественного банка (Turto bankas), в 2021 году они составили 98 млн евро.

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