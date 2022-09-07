Министр: ни одно правительство не уделяло столько внимания обеспечению, зарплатам и благосостоянию сотрудников

В среду в ответ на акцию протеста сотрудников, организуемую Федерацией сотрудников правоохранительных органов Литвы (ФСПОЛ) у правительства, Министерство внутренних дел опубликовало заявление, в котором подчеркивается, что обеспечение уставных сотрудников и достойная оплата их труда остаются приоритетом министерства.

Основное внимание при формировании бюджета системы внутренних дел уделяется повышению заработной платы должностных лиц, их обеспечению и привлечению новых сотрудников. Целью также является последовательное сокращение разницы в оплате труда между разными уставными службами.

"Кризисы, с которыми столкнулось государство, показали, что не только в повседневной жизни, но и в трудные для страны периоды уставные службы являются нашей опорой. Сотрудники обеспечивают нашу безопасность и спокойствие. Мы уделяем им максимальное внимание, и об этом свидетельствуют средства, предусмотренные в бюджете этого года. Ни одно правительство не уделяло столько внимания обеспечению, зарплатам и благосостоянию сотрудников", - сказала министр внутренних дел Агне Билотайте.

В сообщении МВД обращают внимание, что в госбюджете на 2022 год для сферы общественной безопасности было предусмотрено 642,8 млн. евро. Дополнительно 30,3 млн. евро выделено на последовательное увеличение зарплат сотрудников уставных учреждений, на обеспечение сотрудников самыми необходимыми средствами – 5,5 млн. евро (всего 26,6 млн. евро), а на комплектование вакансий – 7,3 млн. евро.

Средняя заработная плата всех уставных сотрудников "на руки" во втором квартале 2022 г. была на 14,8 проц. выше, чем в 2021 г.

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