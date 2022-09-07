В Жирмунае произошло серьезное столкновение мотоцикла и BMW

В Вильнюсе, на перекрестке ул. Жирмуну и Лакуну, мчавшийся на высокой скорости мотоцикл врезался в бок автомобилю BMW. У мотоцикла отвалилось колесо, мотоциклист оказался за дорогой. ДТП попало в поле зрения установленной на магазине видеокамеры.

ДТП произошло 7 сентября, в 12.30 ч. Мотоциклист пострадал, но был в сознании. Он сказал, что у него болит рука. Пострадавшего увезли в больницу. Водитель BMW сказала журналисту Delfi.lt, что она ехала по ул. Лакуну и поворачивала налево на ул. Жирмуну.

По ее словам, по ул Жирмуну на огромной скорости мчался мотоцикл и врезался в заднюю часть машины, когда она завершала маневр.

Delfi.lt получил видео с места ДТП, на нем видно, как мчащийся на большой скорости мотоцикл врезается в завершающий маневр автомобиль BMW, а мотоциклист – падает.

Кто в этом случае виновник ДТП, решит полиция.

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