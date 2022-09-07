Правительство: предлагается продлить льготы на центральное отопление, расширить круг получателей компенсаций

В среду правительство Литвы рассмотрело конкретные решения для грядущего отопительного сезона. В числе предложений – продление льготного НДС на отопление на два года.

Министр финансов Гинтаре Скайсте: "Перед отопительным сезоном цены на разные виды топлива из-за начатой Россией войны выросли в несколько раз, по сравнению с прошлым годом, газ – в три раза, биотопливо – в два раза. Поэтому предлагаем дополнительные решения.

Наблюдая за тенденциями цен разных видов топлива на международных рынках, мы считаем, что в некоторых районах цены на отопление будут отличаться от прошлогодних, вероятно, они будут выше. Как конкретно будут выглядеть цены, будет зависеть от того, какое топливо будет использовать конкретный муниципалитет. Вероятно, конечные цены вырастут", - сказала она.

Говоря об отопительном сезоне, Скайсте заметила, что нулевой НДС на отопление предлагают продлить на два года. За два года бюджет недополучит 110 млн. евро.

"Установленные компенсации за газ и электричество действуют до конца года, а в прошлом сезоне уже действовал льготный НДС на центральное отопление. Установленный льготный 9% тариф жителям компенсируют, они будут платить за услугу с нулевым НДС. С учетом условий на рынке и нынешних цен предлагается, чтобы нулевой НДС действовал два сезона.

Это значит, с 1 октября 2022 до 30 апреля 2023 г. и в последующем отопительном сезоне. Мы видим, что цены на энергоресурсы еще какое-то время будут высокими, поэтому и предлагаем такое решение", - сказала Скайсте.

Кроме того, по ее словам, в бюджете на 2023 г, установлено сбалансированное повышение доходов жителей, частичная компенсация цен на электроэнергию. Более конкретную модель, по словам министра, представят позже.

Скайсте заверила, что новые налоги в следующем году власти вводить не планируют.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис сказал, что для снижения цен на центральное отопление правительство облегчило поставщикам услуги процесс закупки и использования обессеренного мазута и биотоплива.

По его словам, сейчас для отопления мазут могут использовать в Шяуляе, Клайпеде и Паневежисе, но пока этих действий в планах нет. Он напомнил, что решение об использовании мазута принял Вильнюс.

Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене сказала, расширят круг людей, которые смогут получать компенсации за отопление.

"Хочу подчеркнуть, что механизм компенсаций за отопления такой, что он защищает доходы жителей Литвы, чтобы они не платили за отопление больше 10% доходов после вычета поддерживаемого государством минимума на человека или домашнее хозяйство. Этот размер составляет 147 евро (в прошлом году был 128 евро), поэтому круг получателей компенсаций расширится.

Независимо от того, какой будет цена на отопление в ближайший сезон, этот механизм защитит большую часть жителей и их доходов, чтобы у них остались деньги и после оплаты счетов", – сказала министр.

По ее словам, сейчас согласовывают все моменты, хотят сделать так, чтобы жителю не пришлось несколько раз за сезон обращаться за компенсацией - компенсации будут назначать сразу на весь сезон.

"Помощь работающим будут выделять сразу на весь сезон. Появляется и установка, что обращаться за компенсацией можно в любое время - не обязательно в начале сезона, можно и за месяц до его начала. Значит, подавать документы можно с середины сентября", - сказала Навицкене, заметив, что на компенсацию смогут претендовать и жители со средними зарплатами.

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