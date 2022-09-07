"Если 1 сентября совпадает с выходным днем, большинство школ переносят праздник начала учебного года на ближайший рабочий день. Тогда продажа алкоголя запрещена не в праздничный день, а 1 сентября, и регулирование лишается всякой логики", - в пресс-релизе утверждает А. Багдонас.
В случаях, когда 1 сентября совпадает с выходным, подготовленная поправка предусматривает запрет на продажу алкоголя в ближайший рабочий день.
Член Сейма также предлагает не считать названия компаний рекламой алкоголя.
"Действующие законы предусматривают, что названия компаний, в которых упоминаются алкогольные напитки, являются рекламой. Такое регулирование является чрезмерным и не создает реальной пользы в снижении потребления алкоголя в обществе", - считает А. Багдонас.
По мнению либерала, объектом рекламы является продвижение конкретных товаров, а не информация о компании.
Кроме того, в поправках к Закону о контроле за алкоголем либерал предлагает вдвое увеличить разрешенное расстояние от стационарного кафе до мест размещения посетителей на улице – от 40 до 80 метров.
Предложенные поправки внесены в программу осенней сессии Сейма.
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