Литовский депутат предлагает разрешить продажу алкоголя 1 сентября, если это – выходной день

В среду в Сейме было зарегистрировано предложение об усовершенствовании мер строгого контроля за алкоголем, принятых несколько лет назад. Член парламентской фракции Движения либералов Андрюс Багдонас, зарегистрировавший предложение, считает, что бессмысленно запрещать продажу алкогольных напитков в День науки и знаний, 1 сентября, если он совпадает с выходным днем.

"Если 1 сентября совпадает с выходным днем, большинство школ переносят праздник начала учебного года на ближайший рабочий день. Тогда продажа алкоголя запрещена не в праздничный день, а 1 сентября, и регулирование лишается всякой логики", - в пресс-релизе утверждает А. Багдонас.

В случаях, когда 1 сентября совпадает с выходным, подготовленная поправка предусматривает запрет на продажу алкоголя в ближайший рабочий день.

Член Сейма также предлагает не считать названия компаний рекламой алкоголя.

"Действующие законы предусматривают, что названия компаний, в которых упоминаются алкогольные напитки, являются рекламой. Такое регулирование является чрезмерным и не создает реальной пользы в снижении потребления алкоголя в обществе", - считает А. Багдонас.

По мнению либерала, объектом рекламы является продвижение конкретных товаров, а не информация о компании.

Кроме того, в поправках к Закону о контроле за алкоголем либерал предлагает вдвое увеличить разрешенное расстояние от стационарного кафе до мест размещения посетителей на улице – от 40 до 80 метров.

Предложенные поправки внесены в программу осенней сессии Сейма.

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