На следующей неделе будет принято решение по вопросу названия Русского драмтеатра Литвы

Министр культуры Симонас Кайрис сказал, что на следующей неделе созванная министерством рабочая группа экспертов примет решение по вопросу смены названия Русского драмтеатра Литвы.

"У нас будет возможность собрать большую часть рабочей группы, в состав которой входят члены совета по культуре и искусству, а также эксперты со стороны. Работали и небольшие группы экспертов. Мы предлагали принять в этом участие и самим представителям театра, его общины, чтобы они могли высказать свое мнение и опасения. По сути на следующей неделе состоится расширенное заседание рабочей группы, после чего я смогу принять решение в связи со сменой названия", – сказал министр.

По словам Кайриса, заседание состоится 12 сентября, о решении общество информируют сразу же.

В публичном пространстве говорили о том, что театр мог бы получить название театра национальных меньшинств. Однако министр пока никакими проектами не делился и сказал, что решение примут эксперты.

"(...) министр не может в одиночку принимать решения и единолично менять названия", – сказал Кайрис. Политик акцентировал, что установки и деятельность театра сейчас не соответствуют его названию, поэтому перемены имеют смысл.

"Я думаю, название должно быть хорошим. Основная задача названия - дать театру больше возможностей в перспективе будущего", – подчеркнул министр.

Напомним, что дискуссии о названии Русского драмтеатра Литвы начались весной. Тогда режиссер Гинтарас Варнас предлагал не только поменять название, но и учредить новый театр, объединяющий все нацменьшинства.

В апреле была создана рабочая группа экспертов, Кайрис обещал решить вопрос названия в течение месяца, но дискуссии затянулись.

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