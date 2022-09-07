От жары до заморозков: в Литве зафиксирована рекордная за последние 20 лет температура

Литовская гидрометеорологическая служба в среду в фейсбуке сообщила, что 7 сентября были зарегистрированные рекордные заморозки.

"После жаркого августа в Литве наблюдается холодное начало сентября. Заморозки на поверхности почвы фиксируются раньше обычного, а сегодня – был установлен рекорд 7 сентября. До сих пор рекорд заморозков в этот день составлял –0,5°C, это было в 2000 году в Варене.

А сегодня 6 метеостанций предоставили свои данные: ниже всего температура была в Варене и в Шальчининкай, соответственно –1,3 и –1,2 градуса. Прежний рекорд был превышен на 0,8 градуса.

Итак, по предварительным данным, Варена сохранила за собой титул рекордсмена 7 сентября", – писали в фейсбуке представители ЛГМС.

По их данным, в воздухе, на высоте 2 метров от земли, было холодно, а на поверхности почвы – в 5 см над землей – было еще холоднее.

"В Варене было –5,3°C, в Молетай – до –5,2°C, в Шальчининкае – до –4,7°C, в Шилуте – до –4,1°C, в Тракае – до –4,0°C", – сообщили синоптики.

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