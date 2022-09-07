Министерство: учебники по русскому языку в школах поменяют

В учебниках по русскому языку для 6-12 классов учеников приглашают совершить путешествие по России, посетить оккупированный Крым, а сама Россия, которая сейчас ведет войну в Украине, представлена как демократическое государство, сообщает LRT.

Издатели учебников указали, что с началом войны продажа учебников остановлена.

Министерство науки, образования и спорта отметило, что у него нет возможности быстро заменить учебники.

"На сегодняшний день нет такого инструмента или механизма, чтобы остановить учебный процесс, – сказал LRT вице-министр образования Рамунас Скауджюс. – Я бы хотел подчеркнуть, что факт такой - их должны заменить, но пока их не заменили - это отличный материал для дискуссии".

По его словам, учителям рекомендуют комментировать темы, расходящиеся с реалиями наших дней, обсудить нынешнее положение дел, критически оценить содержание тем в учебнике.

Русский как второй иностранный язык изучают более 110 000, или 75%, учеников 6-12 классов литовских школ.

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