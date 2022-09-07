Литовские пограничники предотвратили проникновение 78 нелегальных мигрантов на территорию Литвы

Во вторник сотрудники Службы охраны государственной границы (СОГГ) не впустили 78 мигрантов, пытавшихся нелегально пересечь литовско-белорусскую границу.

В Латвии за прошлые сутки было зафиксировано 33 попытки незаконного пересечения границы с Беларусью, польские пограничники в понедельник предотвратили проникновение 40 мигрантов.

В этом году сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили 5 978 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь литовско-белорусскую границу. В августе прошлого года пограничникам было предоставлено право не пропускать мигрантов из Беларуси, пытающихся пересечь границу с Литвой в запрещенных местах. С тех пор в общей сложности в Литву не впустили 14 084 нелегальных мигрантов.

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