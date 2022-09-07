В Минздраве Литвы сообщили, когда можно будет прививаться адаптированными к штамму омикрон вакцинами

Уже на следующей неделе жители Литвы смогут прививаться адаптированными вакцинами COVID-19, сообщила вице-министр здравоохранения Аушра Билотене-Мотеюнене. Она подчеркнула, что адаптированные вакцины предназначены для ревакцинации.

"Адаптированные вакцины действуют так же, как и оригинальные, но они предназначены для ревакцинации или укрепляющей дозы. Уже на следующей неделе сможем прививаться этими вакцинами", – сказала во вторник на пресс-конференции в Минздраве А.Билотене-Мотеюнене.

По словам вице-министра, в Литву поступит 100 тыс. вакцин Pfizer и 10 тыс. вакцин Moderna.

"(Адаптированные – ЭЛЬТА) вакцины, которые ждем, могут расширить защиту против различных штаммов, поэтому надеемся, что они помогут сохранить оптимальную защиту от болезни COVID-19", – сказала А. Билотене-Мотеюнене.

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По словам участвовавшей в пресс-конференции советника отдела укрепления здоровья Минздрава Гинреты Мегелинскене, адаптированной вакциной COVID-19 смогут вакцинироваться лица в возрасте 12 лет и люди старшего возраста.

"Прививка этими вакцинами будет осуществляться как укрепляющей дозой. Те, кто еще не прошли первичную схему вакцинации, смогут привиться так называемой классической вакциной, теми вакцинами, которые были и до сих пор есть в Литве, а позже уже как укрепляющую дозу смогут получить и адаптированную вакцину, которая даст более широкую защиту, поскольку это двухвалентная защита, предназначенная как для оригинального штамма вируса альфа, так и подтипа омикрон", – пояснила Г. Мегелинскене.

Она также подчеркнула, что определены группы людей, которые могут привиться этой дозой – это лица в возрасте 18 лет и старше, страдающие хроническими болезнями, ослабляющими иммунитет, а также лица в возрасте 60 лет и старше и лица, страдающие хроническими заболеваниями независимо от их возраста, у которых велик риск заболеть COVID-19 в более тяжелой форме.

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