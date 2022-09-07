Инцидент произошел в Лаздинае.
По данным полиции, преступление было совершено на ул. Архитекту, в 3.35 ч. Преступник напал на молодого человека (1994 г.р.), который шел по виадуку над проспектом Лайсвес, и пытался отнять у него смартфон iPhone 13.
Молодой человек не захотел отдать свой телефон и оказал грабителю сопротивление. Когда грабитель понял, что жертва без боя не сдастся, сбежал.
Молодой человек вызвал полицию. Стражи порядка оказали ему первую помощь и вызвали скорую. У молодого человека была рана на правой руке.
Полицейские обыскали окрестности, но подозреваемого не нашли.
Ведется расследование.
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