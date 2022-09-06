В Кедайняй автомобиль сбил подростка на велосипеде

В понедельник вечером в Кедайняй, на пешеходном переходе у перекрестка на ул. Вилайню, был сбит несовершеннолетний на велосипеде. Состояние ребенка тяжелое, за его жизнь борются врачи, пишет rinkosaikste.lt.

Каунасская полиция информировала, что 5 сентября, в 16.40 ч. в Кедайняй, на ул. Шетос, автомобиль Chevrolet, которым управлял мужчина 1968 г.р., сбил ехавшего по проезжей части велосипедиста.

Сообщалось, что ребенок получил очень серьезные травмы. Ребенок был без сознания.

Подросток 2006 г.р. был доставлен в больницу.

Полиция начала расследование. Выясняют, какой свет горел на светофоре. Надеются, что поможет информация видеокамер.

Легковой автомобиль ехал в сторону города, а ребенок переезжал через дорогу. Мальчик оказался на капоте, выбил стекло автомобиля, упал на бордюр.

Состояние ребенка очень тяжелое. Его прооперировали в Каунасской клинике. У пострадавшего диагностировали множественные переломы, гематома головного мозга.

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