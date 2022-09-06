Литва вручила Беларуси ноту протеста. Причина - повреждение забора на границе

Литва выразила протест Беларуси в связи с нанесением ущерба инфраструктуре государственной границы.

Министерство иностранных дел во вторник сообщило, что вызвало представителя посольства Беларуси в Литве.

"Ему вручена нота с выражением решительного протеста в связи с неоднократными случаями умышленного повреждения забора (защитного ограждения и концертиновой проволоки), расположенного на границе Литовского государства, когда повреждению ограждения и въезду нелегальных мигрантов способствуют и белорусские должностные лица", - сообщили в министерстве.

МИД отмечает, что подобные действия белорусских официальных лиц "следует расценивать как провокацию" и являются "грубым нарушением правового режима литовско-белорусского договора о государственной границе Литвы и Беларуси".

"Литва решительно требует от Беларуси как можно скорее принять все необходимые меры, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем", — указывает министерство.

Ограждение протяженностью около 550 километров — забор и колючая проволока — было возведено в конце августа в связи с начавшимся в прошлом году наплывом нелегальных мигрантов из Беларуси. Литва обвиняет в его организации минский режим и называет это гибридной атакой.

В начале года потоки мигрантов уменьшились, но в последнее время количество иностранцев, пытающихся пересечь литовскую границу, снова увеличилось.

Литовские власти утверждают, что попытки повредить ограждение также участились, чему также способствуют вооруженные и одетые в форму белорусские пограничники.

Хотя сам барьер находится на территории Литвы, задержать лиц, повреждающих ограждение, пока не удалось.

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